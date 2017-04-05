Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank'a bir kötü haber de Moody'sten /05 Nisan 2017 09:00

Halkbank'a bir kötü haber de Moody'sten

Moody's, Halkbank'ı not indirimi için izlemeye aldığını açıkladı

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Salı günü piyasa kapanışından sonra yaptığı açıklamada, Halkbank'ın uzun vadeli Döviz cinsinden borçları ve uzun vadeli yerel para cinsinden mevduatlaı için notları (Ba1) ve uzun vadeli Döviz cinsinden mevduatı için notu (Ba2) not indirimi için izlemeye aldığını duyurdu.
 
Moody's, açıklamasında, 29 Mart'ta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına yol açan yasaklı taraflarla kuşkulu olduğu iddia eilen işlemlere dair ABD'li otoritelerin soruşturmasının Halkbank'ın mali temellerine olan potansiyel etkileri üzerinde odaklanacağını kaydetti.
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