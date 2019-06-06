Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye ekonomisi için bir risk uyarısı daha /06 Haziran 2019 16:37

Türkiye ekonomisi için bir risk uyarısı daha

Fitch, Türk Lirası'ndaki tekrar satış riskleri, enflasyonist baskılar ve dış finansman maliyetlerindeki artış sebebiyle ekonomide aşağı yönlü riskler bulunduğuna dikkati çekti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in araştırma birimi tarafından yayımlanan raporda, 2019’da Türkiye ekonomisinin yüzde 1.9 küçüleceği belirtildi. 

"Yatırımcıların akıl hocası" diye nitelenen Fitch, Türk Lirası'ndaki tekrar satış riskleri, enflasyonist baskılar ve dış finansman maliyetlerindeki artış sebebiyle ekonomide aşağı yönlü riskler bulunduğuna dikkati çekti.

Dünya Bankası ise 2019 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düşürdü.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ KRİZ

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda, küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılgan hale geldiği belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.


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