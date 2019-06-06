Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa Merkez Bankası "bekle gör" dedi /06 Haziran 2019 16:46

Avrupa Merkez Bankası "bekle gör" dedi

Avrupa Merkez Bankası bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Buna göre politika faizi yüzde 0'da, mevduat faizi yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te bırakıldı.

SHABER3.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

ECB'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programı hakkında ayrıntılar da paylaşıldı. 

Buna göre, ECB bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranın 10 baz puan (yüzde 0,1) üzerinden kredi imkânı tanıyacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Merkez Bankası "bekle gör" dedi Sonraki Haber >>

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:23:10