Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.





ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.





YÜZDE 2 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK





Faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.





ECB'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programı hakkında ayrıntılar da paylaşıldı.





Buna göre, ECB bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranın 10 baz puan (yüzde 0,1) üzerinden kredi imkânı tanıyacak.