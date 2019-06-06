Yangın faciasında 4 işçi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangında fabrika küle döndü. Yangın esnasında art arda patlamalar meydana geldi.





İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar İstanbul ve Kocaeli'nin birçok noktasında görülüyor.





4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI





Yangın bugün 09:50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Yaklaşık 45 dakika süren yangının ardından fabrika küle döndü.





İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.





Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.





TEKSTİL FABRİKASI VE DEPODA YANGIN





4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.





Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkânlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.





İçeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.





Söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.