Türkiye cezaevindeki gazeteciler ile rekor kırdırdı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü dünya genelinde 348 medya mensubunun mesleği nedeniyle hapiste olduğunu açıkladı. Bunun, bir önceki yıla göre yüzde 6'lık artış anlamına geldiği ve örgütün şimdiye kadar kaydettiği en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.











Örgütün Berlin'de yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de darbe girişimi sonrası oluşan baskı ortamının dünya genelindeki verilere yansıdığı ve toplam sayıyı yükselttiği' kaydedildi. Raporda Türkiye'de 100'den fazla medya mensubunun hapiste bulunduğu, aralarından 41 kişinin doğrudan mesleğiyle ilgili olarak tutuklandığının anlaşıldığı belirtilerek, bu bağlamda Türkiye'nin en fazla 'profesyonel gazetecinin' hapiste bulunduğu ülke konumuna yükseldiği kaydedildi.







Örgütün açıklamasında dünya genelinde tutuklu medya mensuplarının büyük bölümünün Türkiye, Çin, Suriye, Mısır ve İran'da bulunduğu, tutuklu 348 medya mensubu arasında 187 profesyonel gazetecinin yanı sıra 146 blog yazarı ve 'vatandaş gazeteci' ile 15 diğer medya çalışanının bulunduğu kaydedildi.









Hilpert: Türkiye'de cadı avı tüm boyutları aştı





Sınır Tanımayan Gazeteciler Yönetim Kurulu sözcüsü Britta Hilpert, "Türkiye'de gazetecilere yönelik cadı avı tüm bilinen boyutları aşmıştır" ifadesini kullanarak, "Halen AB üye adayı olan Türkiye'nin, Çin, Suriye ve İran gibi basın özgürlüğünün düşmanı olarak adı çıkmış rejimlerle aynı konumda bulunması, Türk makamlarının basın özgürlüğüne karşı aşırı tutumunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.





Hilpert başta Suriye, Yemen ve Irak olmak üzere dünya çapında şu an 52 medya mensubunun kaçırılmış olduğunu, 21'inin terör örgütü IŞİD'in elinde bulunduğunu kaydetti. Örgütün verilerine göre mesleğini icra ettiği için hapiste bulunan medya mensubu sayısının en yüksek olduğu ülke Çin. Şu an Çin'de 81'i blog yazarı ve 'vatandaş gazeteci' olmak üzere en az 103 medya mensubunun hapiste olduğu belirtiliyor.









Mısır'da Sisi yönetimine eleştiri





Mısır'da Abdülfettah Sisi'nin de sert bir şekilde eleştirildiği rapora göre ülkede en az 27 gazetecinin meslekleri dolayısıyla hapiste olduğu kaydedilerek, Sisi'nin Müslüman Kardeşler'le temasta bulunduğundan şüphelenilen herkese karşı gaddar bir tutum içinde olduğu, şüphelerin genelde sağlam dayanaklarının bulunmadığı kaydediliyor.





Raporda Suriye'de 28, İran'da 24 medya mensubunun mesleklerini icra ettikleri için hapiste oldukları kaydediliyor. Irak'ın Musul kentinde de on medya mensubunun yaklaşık iki yıldır IŞİD militanlarının elinde bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, böylece Basın Özgürlüğü Yıllık Bilançosu raporunun ilk bölümünü kamuoyuna sunmuş oldu. Raporun öldürülen gazetecilerle ilgili rakamları ve gazeteciler için en tehlikeli bölgeleri içeren ikinci bölümünün 19 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.