20 yıldır Kazakistan’ın geleceğine hizmet ediyor

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen Gala konserine bir çok üniversiteden öğretim üyesi öğrenci, gazeteci ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Programa, Kazakistan Senato Komite Başkanı Dariğa Nazarbayeva, Kazakistan Bilim ve İlim Bakanı Yerlan Sağadiyev, Kazakistan Halklar Asemblesi ve Almatı Eyalet Valisi Amandık Abbasoğlu kutlama mesajı gönderdi.

Kazakistan’a her zaman hizmet etmeye hazırız



Programda davetlilere hitaben bir konuşma yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Akgül, Kazakistan’a her zaman hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi. Konuşmasının tamamını Kazakça yapan Rektör Akgül, Kazakistan’ın bağımsızlığının ve üniversitenin açılışının aynı aya denk gelmesinin son derece anlamlı olduğuna dikkat çekerken, ülkenin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Endişelerimiz de sevinçlerimiz de bir





Dost ve kardeş iki ülke olan Kazakistan ve Türkiye’nin endişelerinin de sevinçlerinin de ortak olduğuna vurgu yapan Rektör Mesut Akgül, merhum cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in iki ülke dostluğuna unutulmaz hizmetler yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in eğitime son derece büyük önem verdiğine dikkat çeken Prof. Akgül, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bizzat Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açıldığının altını çizdi. Üniversitenin açılışında ve sonrasında her zaman kendilerine sürekli destek veren Merhum Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ve Süleyman Demirel’i saygıyla yad ettiklerini ifade eden Akgül, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin dost ve kardeş iki ülke arasında sarsılmaz dostluklar kurduğunu vurguladı.





Bilim ve ilim yolunun yolcularıyız

Konuşmasında Üniversitenin misyonunu da açıklayan Rektör Akgül, üniversite olarak bilim ve ilim yolunun yolcuları olduğunu söyledi. İlmin ve bilimin bütün insanlığın ortak mirası olduğunu sözlerine ekleyen Akgül, hedef ve misyonlarından hiçbir zaman ödün vermeden Kazakistan’ın geleceğine her zaman hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kazakistan Senato Komite Başkanı Dariğa Nazarbayeva: SDÜ Kazakistan ve Türkiye arasındaki “Altın Köprü”





Programa yazılı bir mesaj gönderen Kazakistan Senato Komite Başkanı ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük kızı Dariğa Nazarbayeva, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kuruluşundan bu güne kadar birçok testten başarı ile geçtiğini ve ülkenin bilim ve ilim sahasında birçok başarıya imza attığını söyledi. Üniversite’nin Kazakistan’ın geleceğine hizmet edeceğine inancının tam olduğunu vurguladığı mesajda Nazarbayeva, SDÜ’nün Kazakistan ve Türkiye arasındaki “Altın Köprü” olduğuna işaret etti.





Kazakistan Bilim ve İlim Bakanı Yerlan Sağadiyev: SDÜ’nün bilim ve ilim alanındaki yeri ayrı

Programa mesaj gönderen Kazakistan Bilim ve İlim Bakanı Yerlan Sağadiyev ise, SDÜ’nün kuruluşunun 20. yılını kutlayarak; üniversitenin ülkenin bilim ve ilim alanındaki yerinin ayrı olduğuna dikkat çekti. Bakan Sağadiyev mesajında ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Kazakistan ve Türkiye arasında ilerde daha büyük başarılara imza atacağına inandığına dikkat çekti. Programda ayrıca Kazakistan Bilim ve İlim Bakanlığı, Rektör Mesut Akgül, Genel Sekreter Ali Koçak, Fakülte dekanları ve öğretim üyelerine “Eğitim sektörünün değerli çalışanı” madalyası takdim etti. Üniversitenin Gala konseri üniversite öğrencilerinin söylediği şarkılar ve sergiledikleri halk oyunları ile son buldu.





Kazakistan’ın en iyi ikinci özel üniversitesi







Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) genel sıralamada 14. en iyi üniversite seçilirken özel üniversiteler arasında ise en iyi ikinci üniversitesi oldu. Bağımsız Reyting Ajansı tarafından yapılan 2016 değerlendirmesinde çok programlı üniversiteler arasında 14. sırada yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi aynı zamanda özel üniversiteler arasında ise ülkenin en iyi ikinci özel üniversitesi seçildi. Ülkedeki 65 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada, ilk sırada Al Farabi Kazakistan Devlet Üniversitesi yer alırken, ikinci sırada Avrasya Gumilyev Üniversitesi, üçüncü sırada ise Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi yer aldı.







(stephaber.com)