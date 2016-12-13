Flaş! AB: Yeni başlıkların açılması...

AB Dışişleri Bakanları: Türkiye ile yeni başlık açılması imkansız





AB, Ankara’yı Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından başlattığı geniş çaplı işten çıkarmalar ve tutuklamalardan dolayı eleştiriyor fakat bölgeye giden göçmenlerin sayısını azaltmak ve Suriye krizi konusunda işbirliği içinde olduğu Türkiye’yi üzmeye de temkinli yaklaşıyor.





AVUSTURYA’NIN ÇAĞRISI REDDEDİLDİ





Brüksel’e bir toplantı için gelen dışişleri bakanlarından bazıları, Avusturya’nın Ankara’ya karşı sert durulması çağrısını reddetti. Avrupa Parlamentosu da Türkiye ile görüşmelerin askıya alınması çağrısı yapan fakat bağlayıcı olmayan bir metni kabul etmişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, “Türkiye ile bazı işbirliklerinde daha ileriye gitmeye ihtiyacımız var; bu terörle mücadele, savaşçıların değişimi konusundaki kapsamlar ve diğer göç işleri gibi konular için gerekli” dedi.





YENİ BAŞLIKLARIN AÇILMASI İMKANSIZ





Reynders, “Üyelik süreciyle ilgili olarak, Türkiye’deki çok zor durumdan dolayı müzakerelerin daha ileriye götürülmesinin imkansız olduğu doğru… Üyelik müzakereleri konusunda yeni başlıkların açılmasının mümkün olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz” dedi.

Fransa’nın Avrupa Bakanı Harlem Desir de bu görüşe katılarak, “Avrupa’nın değerleri ve prensiplerine dayanan talepkâr, net ve dik bir diyalog” istediğini belirtti.





AVUSTURYA ISRARCI





Daha sert bir duruş olması gerektiğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, “Türkiye ile üyelik görüşmeleri askıya alınmalı… Türkiye Avrupa’dan gittikçe daha fazla uzaklaştı ve geçtiğimiz birkaç ay boyunca bu gelişme hem hızını hem de yoğunluğunu artırdı” dedi.





AB üyelerinden Almanya da görüşmelerin resmen askıya alınmasına kararlı bir şekilde karşı çıkıyor.