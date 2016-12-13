Samanyolu Haber /Dünya / Flaş! AB: Yeni başlıkların açılması... /13 Aralık 2016 16:15

Flaş! AB: Yeni başlıkların açılması...

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili tartışmalı açıklamaya son şeklini vermek üzere bugün yeniden toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Türkiye ile üyelik görüşmelerini daha ileri bir noktaya taşımayacağını söyledi fakat Avusturya ve Avrupalı yasa yapıcıların, Ankara'nın güvenlik operasyonlarından dolayı görüşmeleri dondurma çağrısını da reddetti.

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AB Dışişleri Bakanları: Türkiye ile yeni başlık açılması imkansız

AB, Ankara’yı Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından başlattığı geniş çaplı işten çıkarmalar ve tutuklamalardan dolayı eleştiriyor fakat bölgeye giden göçmenlerin sayısını azaltmak ve Suriye krizi konusunda işbirliği içinde olduğu Türkiye’yi üzmeye de temkinli yaklaşıyor.

AVUSTURYA’NIN ÇAĞRISI REDDEDİLDİ

Brüksel’e bir toplantı için gelen dışişleri bakanlarından bazıları, Avusturya’nın Ankara’ya karşı sert durulması çağrısını reddetti. Avrupa Parlamentosu da Türkiye ile görüşmelerin askıya alınması çağrısı yapan fakat bağlayıcı olmayan bir metni kabul etmişti.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, “Türkiye ile bazı işbirliklerinde daha ileriye gitmeye ihtiyacımız var; bu terörle mücadele, savaşçıların değişimi konusundaki kapsamlar ve diğer göç işleri gibi konular için gerekli” dedi.

YENİ BAŞLIKLARIN AÇILMASI İMKANSIZ

Reynders, “Üyelik süreciyle ilgili olarak, Türkiye’deki çok zor durumdan dolayı müzakerelerin daha ileriye götürülmesinin imkansız olduğu doğru… Üyelik müzakereleri konusunda yeni başlıkların açılmasının mümkün olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz” dedi.
Fransa’nın Avrupa Bakanı Harlem Desir de bu görüşe katılarak, “Avrupa’nın değerleri ve prensiplerine dayanan talepkâr, net ve dik bir diyalog” istediğini belirtti.

AVUSTURYA ISRARCI

Daha sert bir duruş olması gerektiğini savunan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, “Türkiye ile üyelik görüşmeleri askıya alınmalı… Türkiye Avrupa’dan gittikçe daha fazla uzaklaştı ve geçtiğimiz birkaç ay boyunca bu gelişme hem hızını hem de yoğunluğunu artırdı” dedi.

AB üyelerinden Almanya da görüşmelerin resmen askıya alınmasına kararlı bir şekilde karşı çıkıyor.
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