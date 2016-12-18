Turizm sektörü çakıldı

Terör olayları Cruise turlarını da vurdu. İstanbul’a gelen dev turist gemilerinin seferleri, çok büyük oranda azaldı. Birçok firma rotalarından İstanbul’u çıkardı.





Terör olayları Cruise turlarını da vurdu. İstanbul'a gelen dev turist gemilerinin seferleri, çok büyük oranda azaldı. Birçok firma rotalarından İstanbul'u çıkardı. Geçen yıl 345 Cruise gemisi ile İstanbul'a gelen turist sayısı 100 bin 734 oldu. Bu yılın ilk 9 ayında İstanbul limanlarına yanaşan gemi sayısı 300 adet azaldı ve 45'e düştü.





Cruise gemileriyle 2012'de 382 gemi ve 46 bin 920 turist İstanbul'a geldi. 2013'te 381 gemi ile 78 bin 505, 2014'te ise 317 gemi ile 74 bin 941 turist İstanbul'u ziyaret etti. 2015'te ise 345 dev gemi ile 100 bin 734 turist geldi. 2016'nın ilk dokuz ayında ise Cruise sayısı 300 azaldı ve 45 gemiye düştü.





KAPALIÇARŞI DA ETKİLENDİ





Cruise turları ile gelen turistlerin uğrak yeri Kapalıçarşı esnafı da zor durumda…





3 bin 600 dükkandan 600'ü kapandı. 900 dükkan daha kapanma aşamasında bulunuyor. Kapalıçarşı'da 1.000 olan kuyumcu dükkanı sayısı da 600'e kadar düştü. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Erdem, “Kapalıçarşı artık siftah yapamaz durumda. 2016 yılının ilk 8 ayında turist sayısında büyük oranda azalma var. Bir de Kapalıçarşı'nın üzerindeki yollar için esnaftan işgaliye talep ediliyor. İki günde bir gelen belediye memurları ‘İşgaliye verilmezse yerinizi kapatırız' ya da ‘toplayın eşyalarınızı' diyor. Buna çözüm lazım. Kapalıçarşı'nın yaşatılmasına katkı sağlanmalı'' şeklinde konuştu.