Samanyolu Haber /Gündem / DBP'li Akdeniz belediyesine kayyum atandı /18 Aralık 2016 13:41

DBP'li Akdeniz belediyesine kayyum atandı

Akdeniz belediyesine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atandı.

DBP'li Akdeniz belediyesine kayyum atandı

Bir süre önce yapılan operasyon sonucunda bir eşbaşkanı gözaltına alınan, bir eş başkanı hakkında da arama kararı bulunan Akdeniz belediyesine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atandı.
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