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DBP'li Akdeniz belediyesine kayyum atandı
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DBP'li Akdeniz belediyesine kayyum atandı
/
18 Aralık 2016 13:41
DBP'li Akdeniz belediyesine kayyum atandı
Akdeniz belediyesine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atandı.
Bir süre önce yapılan operasyon sonucunda bir eşbaşkanı gözaltına alınan, bir eş başkanı hakkında da arama kararı bulunan Akdeniz belediyesine İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atandı.
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