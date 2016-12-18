Samanyolu Haber /Gündem / HDP ilçe binalarına saldıran 9 kişi gözaltına alındı /18 Aralık 2016 13:45

HDP ilçe binalarına saldıran 9 kişi gözaltına alındı

BAYRAMPAŞA, Kartal ve Beylikdüzü’nde bulunan HDP ilçe binalarına yönelik saldırılarla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı.

HDP ilçe binalarına saldıran 9 kişi gözaltına alındı


Bayrampaşa, Kartal ve Beylikdüzü’nde bulunan HDP ilçe binalarında dün akşam yaşanan olayların ardından çalışma başlatan polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin saldırıları gerçekleştirenlerin arasında olduğu belirtiliyor.

9 GÖZALTI

Polis, HDP Bayrampaşa İlçe binasına taş atılarak camlarınının kırılmasıyla ilgili olarak M.U., M.İ.S., S. A. ve S.T.’yi, Kartal HDP ilçe binasına girilip içerideki eşyalara zarar verilmesiyle ilgili olarak M.S., F.B., Y.K. ve İ.B.’yi ve Beylikdüzü HDP ilçe teşkilatına yönelik saldırıyla ilgili olarak da M.C.S’yi gözaltına aldı. Söz konusu saldırılara karışan diğer kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdüğü belirtiliyor.



 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROVOKASYON UYARISI YAPMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan dün akşam yapılan açıklama, "Bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere (güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine) ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Bakanlığın tüm güvenlik birimlerine, provakasyonlara fırsat vermemek üzere tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verdiği belirtildi.
<< Önceki Haber HDP ilçe binalarına saldıran 9 kişi gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:44:37