HDP ilçe binalarına saldıran 9 kişi gözaltına alındı





Bayrampaşa, Kartal ve Beylikdüzü’nde bulunan HDP ilçe binalarında dün akşam yaşanan olayların ardından çalışma başlatan polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin saldırıları gerçekleştirenlerin arasında olduğu belirtiliyor.







9 GÖZALTI





Polis, HDP Bayrampaşa İlçe binasına taş atılarak camlarınının kırılmasıyla ilgili olarak M.U., M.İ.S., S. A. ve S.T.’yi, Kartal HDP ilçe binasına girilip içerideki eşyalara zarar verilmesiyle ilgili olarak M.S., F.B., Y.K. ve İ.B.’yi ve Beylikdüzü HDP ilçe teşkilatına yönelik saldırıyla ilgili olarak da M.C.S’yi gözaltına aldı. Söz konusu saldırılara karışan diğer kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdüğü belirtiliyor.













İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PROVOKASYON UYARISI YAPMIŞTI





İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan dün akşam yapılan açıklama, "Bir siyasi partinin kendi binalarına yönelik olarak gerçekleşen eylemlere (güvenlik kuvvetlerimizin tedbir almadığına, ayrıca yetkililerin telefonlara cevap vermediğine) ilişkin değerlendirmeler tamamen gerçek dışıdır" ifadesi kullanılmıştı.





Açıklamada, Bakanlığın tüm güvenlik birimlerine, provakasyonlara fırsat vermemek üzere tedbir alınması ve eylem yapanlar hakkında hemen işlem yapılması talimatı verdiği belirtildi.