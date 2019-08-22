Esed güçleri TSK’nın Suriye’deki gözlem noktasına taciz ateşi açtı

Açılan ateş sonucunda herhangi bir hasar oluşmazken, Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor.





Rejim, Rusya’nın ve İran destekli yabancı grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib’in güneyinde ilerliyor.





1 MİLYONA YAKIN SURİYELİ TÜRKİYE SINIRINDA





Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018’de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti.





Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.





Pazartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 no’lu gözlem noktalarına sabah saatlerinde gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzergâhı, savaş uçaklarıyla vurulmuş, üç sivil ölmüş, 12 sivil ise yaralanmıştı.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise salı günü, Türk askerlerinin İdlib’deki varlığının ‘teröristlerin saldırmasının önünü kesemediğini’ kaydederek, “Söz konusu saldırılara cevap vereceğimiz konusunda Türk meslektaşlarımızı önceden uyarmıştık.” diye konuşmuştu.