Trump fitili ateşledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, cuma günü 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 olarak uygulanan Gümrük Vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.





Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor." ifadelerini kullandı.





TRUMP: ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR







Amerikan ekonomisinde son zamanlarda görülen iyileşmenin, Çin'den alınan bu ek vergilerle sağlandığına dikkati çeken Trump, şunları kaydetti: "Bu yüzde 10 da cuma günü yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. ABD'ye ödenen vergilerin, Çin tarafından karşılanması sayesinde ürün fiyatları üzerinde çok az etkisi oldu. Çin ile Ticaret Anlaşması devam ediyor ancak tekrar müzakere etmek istemeleri nedeniyle çok yavaş ilerliyor."





Trump, daha önce de yeni ticari anlaşma sağlanmadığı sürece 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk Gümrük Vergisi oranını yüzde 25'e çıkaracağını açıklamıştı.





ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e 10 Mayıs Cuma gününe kadar süre verdi. Aksi takdirde bu ülkeden ithal edilen bazı kalemlerin Gümrük Vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkaracak.

90 GÜNLÜK ATEŞKES İMZALAMIŞLARDI





Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 1 Aralık 2018'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.





İki lider bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ateşkes üzerinde mutabık kalmıştı.





Ateşkes kapsamında ABD ve Çin'den üst düzey heyetler, Çin'in başşehri Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, önceden iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzayan müzakereler sonrasında somut bir sonuç çıkmamıştı.