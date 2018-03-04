Samanyolu Haber /Dünya / Çin ile ABD arasında ticaret gerginlği /04 Mart 2018 21:45

Çin ile ABD arasında ticaret gerginlği

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarıyla ilgili açıklamasına Çin'den cevap geldi.

SHABER3.COM

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin sözcüsü Zhang Yesui, ABD ile ticaret savaşı istemediklerini, ancak ekonomileri zarar görürse elleri kolları bağlı şekilde oturmayacaklarını söyledi. Zhang Yesui'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ticaret savaşları iyidir" yorumunu izliyor. ABD Başkanı Trump, "Çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları" nedeniyle ABD'nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini söylemiş ve buna bir son verme sözü vermişti. Daha sonra ise çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. "Bir ülke (ABD) başka ülkelerle ticaret yaparken milyarca dolar kaybediyorsa ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin bir ülke yüzünden 100 milyar dolar kaybettiysek ve onlar da şirinlik yapıyorsa, artık ticaret yapmayız ve çok kazanırız. Bu çok kolay."

Zhang Yesui ise açıklamasında Çin'in ekonomik çıkarlarının zarar görmesi halinde önlem alacakları mesajını verdi: "Çin-ABD ticari ilişkileri özünde ortak çıkarlara ve kazan-kazan esasına dayanıyor. ABD ve Çin arasında geçen yıl ticaret hacminin 580 milyar doları bulması nedeniyle, bazı ihtilafların olması doğal."


Kanada ve AB tepki göstererek Donald Trump'ın kararına karşı önlemler getireceklerini duyurmuştu.. ABD'nin ticaret ortakları Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) bu girişimi kınamıştı. Trump, AB yapımı otomobillere de ek vergi getirebileceği uyarısında bulunmuştu.
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