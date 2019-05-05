Afgan uyruklu kişiyi kemerle dövenler tutuklandı

Afyonkarahisar'da Afgan uyruklu kişiyi kemerle işkence ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.





Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Afgan uyruklu bir kişi polise giderek arkadaşının darp edildiği gerekçesiyle şikâyette bulundu.





ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Adrese giden ekipler üç kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin cep telefonunda Afganistan uyruklu bir kişiyi kemerle darbettikleri anın kayıtları bulundu.





Darp edilen kişi ise eli ve ayakları bağlı yaralı halde bir arazide bulundu.





Zanlılardan ikisi "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.