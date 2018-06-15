AB ile ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor

Avrupa Birliği, ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulayan ABD'den ithal edilen mallara 2 milyar 800 milyon euroluk ek gümrük vergisi koydu.





AB misilleme olarak ABD'den ithal edilen yer fıstığı ezmesi, blucin, viski, motosiklet ve diğer ürünlere ek gümrük vergisi uygulanmasını kararlaştırdı. AB Komisyonunun hazırladığı ithal ürün listesi 28 üye ülke tarafından onaylandı. Yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Komisyon ABD mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6 milyar 400 milyon doları buluyor.





Çin: Karşı önlemlere başvururuz





ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı Çin de adım atmaya hazırlanıyor. Pekin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ı Çin'den ithal edilen ürünlere 50 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi uygulamaması hususunda uyararak aksi takdirde karşı önlemlere başvurulacağını bildirdi. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Çin ile ABD arasındaki anlaşmazlığın Almanya'yı da olumsuz etkilemesinden endişeleniyor.





ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ihraç mallarından ek gümrük vergisi alınmasıyla ilgili kararını Cuma günü açıklayacak. Çin yönetimi ABD Başkanının ‘akıllıca karar almasını' temenni ettiklerini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşması sırasında "ABD'nin önünde iki seçenek bulunduğunu, bunlardan birinin her iki tarafın da ticaretten kârlı çıkması için işbirliğinde karar kılmak, diğerinin ise anlaşmazlıkta ısrar edip iki tarafı da zarara uğratmak' olduğunu söyledi.





AMB'den uyarı: Küresel büyüme tehlikeye girer





Küresel ticari anlaşmazlık Mart ayında Başkan Donald Trump'ın ABD'ye ihraç edilen çelik ve alüminyumdan yüksek oranda gümrük vergisi alınmasını kararlaştırmasıyla patlak vermişti. Dünya Ticaret Örgütü Başkan Yardımcısı Karl Brauner "ABD tarafından kararlaştırılan ek gümrük vergisinin Dünya Ticaret Anlaşması'nda karşılığının bulunmadığını" söyledi. Brauner, ABD'nin otomobil ithalat vergisini arttırmasının da anlaşmalara aykırı olacağını ifade etti.