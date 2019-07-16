Tiyatrocu Orhan Aydın gözaltına alındı!

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği İzmir'in Urla ilçesinde gözaltına alındı. Aydın ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.





Orhan Aydın’ın Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.





Urla’da kaldığı otelin karşısında bir mekânda otururken gözaltına alınan Aydın, “Gaziosmanpaşa Savcılığı'nın verdiği, haberimiz olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık, ama böylesi tuhaf!” dedi.





Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın hukuksuzluklara sessiz kalmayan nadir isimlerden biri.





MUHALİF HERKESİ SUSTURAN SUÇLAMA!





Dosyanın hakaret dosyası olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Aydın, bunun da kuvvetle muhtemel Recep Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerini susturmak için kullandığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması olabileceğini ifade etti.





Aydın'ın gözaltına alınmadan önce attığı son tweette, "Duyurulur! Şu an Urla'da Emniyet tarafından "hakkınızda dosya var" denilerek gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.