Merve Demirel gözaltına alındı

Merve Demirel’in gözaltında olduğu bilgisini Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu. Aynı saatler Acun Karadağ'ın evine polis girdi ve Karadağ'a ait bazı eşyaları aldı.







POLİSİN CİNSEL TACİZİNE MARUZ KALMIŞTI





16 Şubat’ta Ankara Sakarya Caddesi’nde Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından gerçekleştirilen eylemde Merve Demirel kendisini gözaltına alan polisin cinsel tacizine maruz kalmıştı.





Demirel, polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Merve Demirel’in gözaltında olduğu bilgisini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu.





Demirel’in gözaltına alındığı saatlerde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın evine ise polis girdi.





Karadağ’ın evde olmadığı sırada eve giren polisler evde arama yaptı. Karadağ’ın Twitter’dan verdiği bilgiye polisler evden Karadağ’a ait olan kitapları ve şahsi bilgisayarını aldı.





