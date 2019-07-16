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Hava Kuvvetleri'ne operasyon
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16 Temmuz 2019 11:09
Hava Kuvvetleri'ne operasyon
48 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik soruşturmada 48 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Şu ana kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda muvazzaf 48 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınan askerler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi nezarethanesinden tutuluyor.
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