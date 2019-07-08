Gözaltında tutulan 15 yaşındaki çocuk için skandal açıklama









Kız çocuğu ile gözaltında tutulduğu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görüşen Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel bianet’e yaptığı açıklamada, çocuk ile ailesinin “terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında” gözaltına alındıklarını ifade etti.





“Korkmuştu, tedirgindi”

Avukat Öncel, gözaltı işleminin bu kadar uzamasının hukuksuz olduğunu dile getirdi:





“Yasaya uygun olsa da hukuka aykırı bir uygulama var. Ayrıca Çocuk Koruma Kanununa, Ceza Muhakemesi Kanuna da uygun olmadığını düşünüyorum.





“Çocuğu ziyaret ettiğimde tedirgindi, korkmuştu. 15 yaşındaki kız çocuğunu 12 gün kapalı bir hücrede tutarken çocuğun üzerinde yaratacağı travma düşünülmek zorunda. Bu kadar bekletilmeden ifadesi alınabilirdi. Deliller zaten toplanmıştır. Bu kadar uzun gözaltı keyfi bir tutum. Gözaltı süreleri uzatılırken avukat bulunmaması da hukuka aykırı.”





“Tuvalete gidebilmek için iki saat beklemiş”

Öncel, gözaltına alınanların bugün adliyeye sevk edilip savcılığa çıkarılarak ifadelerinin alınmasını beklediklerini söyledi:





“Görüştüğümde gözaltında kötü muamele veya darp olmadığını söylediği. Uyuyamadığını ve doktordan ilaç istediğini, doktorun verdiği Atarax isimli ilacı kullanmaya başladığını anlattı.





“Ayrıca gözaltına alınıp şubeye getirildiği zaman kayıt işlemleri yapılırken iki polisin sohbeti esnasında şunları duyduğunu aktardı: ‘Polislerden biri bemin için ‘Bu kim’ dedi, diğer polis de ‘Terörist bu, babası da teröristmiş, onun için gözaltına alınmış’ dedi. Babam için de ‘Bu pezevenk kim’ dediler.’





“Ayrıca tuvalet ihtiyacıyla ilgili iki saat bekletildiğini söyledi. Annesi, babası kız kardeşi ve erkek kardeşiyle birlikte ve iki kişi daha aynı soruşturma kapsamında gözaltında. Başka 18 yaşın altında olan yok.





“Ceylanpınar’daki evlerine yapılan baskın sonucu gözaltın alındılar. Operasyon, evlerinin bahçesinde mühimmat olduğu ihbarı üzerine yapıldı.”





Abdullah Öncel, Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak süreci takip edeceklerini ekledi.