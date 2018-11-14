Tıpkı 'Efendimiz (as) ve ashabına uygulanan boykot' gibi... Haylamaz günümüze bakan yönünü anlattı

Haylamaz’ın katıldığı programın tamamı buradan izleyebilirsiniz.









Erkam Tufan Aytav’ın YouTube kanalındaki ’30 Dakika’ programının konuğu ilahiyatçı-yazar Reşit Haylamaz oldu. Hz. Muhammed (sas) döneminde yaşanan ve 3 yıl süren boykot ve sürgün hadiselerini gündeme getiren Haylamaz, “Boykot, Sürgün ve Cadı Avı Boykot esnasında neler yaşanmıştı?”, “Size su bile yok’ denmiş miydi?” “Kadın, çocuk demeden nasıl ölüme terk edilmişlerdi?”, “Boykot’u bitiren 5 vicdanlı müşrik kimlerdi?” sorularının cevabını verdi.