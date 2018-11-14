Samanyolu Haber /Gündem / Tıpkı 'Efendimiz (as) ve ashabına uygulanan boykot' gibi... Haylamaz günümüze bakan yönünü anlattı /14 Kasım 2018 18:44

Tıpkı 'Efendimiz (as) ve ashabına uygulanan boykot' gibi... Haylamaz günümüze bakan yönünü anlattı

Efendimiz (sas) döneminde inananlara yapılan işkenceler ve 3 yıl süren ağır boykotu anlatan İlahiyatçı yazar Reşit Haylamaz, bu dönemde yaşananlarla o dönemi karşılaştırdı

SHABER3.COM

Erkam Tufan Aytav’ın YouTube kanalındaki ’30 Dakika’ programının konuğu ilahiyatçı-yazar Reşit Haylamaz oldu. Hz. Muhammed (sas) döneminde yaşanan ve 3 yıl süren boykot ve sürgün hadiselerini gündeme getiren Haylamaz, “Boykot, Sürgün ve Cadı Avı Boykot esnasında neler yaşanmıştı?”, “Size su bile yok’ denmiş miydi?” “Kadın, çocuk demeden nasıl ölüme terk edilmişlerdi?”, “Boykot’u bitiren 5 vicdanlı müşrik kimlerdi?” sorularının cevabını verdi.

Haylamaz’ın katıldığı programın tamamı buradan izleyebilirsiniz.


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