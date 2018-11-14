Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı doktorların özelde çalışmasını engelleyen ifade yasadan çıkarıldı /14 Kasım 2018 20:25

KHK'lı doktorların özelde çalışmasını engelleyen ifade yasadan çıkarıldı

KHK ile ihraç edilen doktorlara, özel sektörde çalışma yasağı getiren düzenleme kanun teklifinden çıkarıldı. Madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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TBMM Genel kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

Değişikliğe göre, kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

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