Midede 100 kat büyüyen hapla obezite tedavisi

Araştırmacılar söz konusu hapın piyasaya çıkması için onay beklediğini ifade ediyor.





Louisiana Eyalet Üniversitesi tarafından geliştirilen Gelesis 100 adlı tabletin içerisinde bitkilerde bulunan lif, selüloz ve meyve asitleri bulunuyor. Tablet, midedeki sıvıyla temas ettiği zaman hacmi yaklaşık 100 katına ulaşarak büyük bir tokluk hissi veriyor. Hapın midede genişlemesi içinse yemeklerden yarım saat önce alınması gerekiyor.





Gelesis 100 hapını geliştiren bilim insanları toplam 436 denek üzerinde çalışma yaptı. Deneklerin yüzde 59'u hiçbir ekstra çaba sarf etmeden vücut ağırlıklarının yüzde 5'ini, yüzde 29'unun ise vücut ağırlıklarının yüzde 10'unu kaybederek zayıfladı. Hastalar 6 ay içerisinde ortalama 6 kilo verdi. Bunun yanında özellikle şeker hastalarının test süreci sonrası ortalama 14-15 kilo verdiği görüldü.





Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde proje sorumlusu olan Profesör Doktor Frank Greenway konuyla ilgili olarak, "Yapılan araştırmalar ve testler Gelesis 100 hapının çok etkili ve güvenli olduğunu gösteriyor. Aşırı kiloları olan insanları tedavi etmek için önemli bir terapi aracı ve büyük potansiyele sahip." ifadelerini kullanıyor.





Gelesis 100 Avrupa'da da satılacak





Araştırma sonuçları ve geliştirilen hapla ilgili son bilgiler Obesity gazetesinde yayınlanarak ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na başvuru yapıldığı kaydedildi. (US Food and Drug Administration) Söz konusu hapın seri üretimle ilgili lisans alması durumunda, Avrupa'daki satışıyla ilgili resmi işlemler başlatılacağı kaydedildi.





Bilim insanları daha önceden vücudun yağ asitlerini emmesini engelleyen Orlistat adlı bir hap geliştirmişti. Araştırmacılar ayrıca kilo sorunu olan orta yaş grubundaki insanlara hitap eden Lorcaserin adlı bir zayıflama hapı üzerinde çalışıyor.





Euronews