Samanyolu Haber /Gündem / TİM Başkanvekili serbest bırakıldı /21 Haziran 2017 15:55

TİM Başkanvekili serbest bırakıldı

Denizli'de Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert'in de bulunduğu 6 işadamı, polis tarafından ev ve işyerlerinde arama yapılıp, gözaltına alındı.

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Denizli'de cemaat soruşturması kapsamında aralarında Denizli İhracaatçılar Birliği (DENİB) Başkanı ve Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert'in de bulunduğu 6 işadamı, polis tarafından ev ve işyerlerinde arama yapılıp, gözaltına alındı.

Denizli polisi bugün DENİB Başkanı Süleyman Kocasert'in Gerzele Mahallesi'ndeki evine gelerek önce bahçede ardından da evde arama yaptı. Dün rahatsızlanan Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen'i hastanede ziyaret ederken durumdan haberdar olup evine dönen Kocasert, gözaltına alındı. Polis, 2 saat süren aramanın ardından evden ayrıldı. Kocasert'in sahibi olduğu tekstil ürünleri pazarlama şirketinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyonda Kocasert'in dışında 5 işadamının daha ev ve işyerlerindeki aramanın ardından gözaltına aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından serbest bırakıldı.

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