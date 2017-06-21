Perinçek'in ağzı kulaklarında

?Doğu Perinçek: Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor





Öncekli gün yaptığı "Şu an hapiste olanların hepsi ya PKK’lı ya da "F..."cü, haksızlıklar görmezden gelinebilir" açıklaması ile tepki çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü başlatmasını eleştirdi ve yargıya destek verdi.





Odatv'de yer alan habere göre Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun Adalet pankartıyla yürüyüş yapmasını eleştirerek, "Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor" dedi.





Perinçek, "Bu mu kötü yargı. Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız. Bu yargı F...'yü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum" ifadelerini kullandı.





Perinçek, Yargıtay ve Danuıştay'da yapılan tasfiyler için de "Bunu AKP yapmadı. Bir yasa çıktı ve o yasa kapsamında yapıldı" dedi.