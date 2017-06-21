Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'in ağzı kulaklarında /21 Haziran 2017 15:52

Perinçek'in ağzı kulaklarında

Doğu Perinçek: Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü başlatmasını eleştirdi ve yargıya destek verdi. Perinçek, 'Yargı çöktü' ve 'AKP yargısı' gibi eleştirilerin de çok tehlikeli eleştiriler olduğunu savundu.

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?Doğu Perinçek: Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor

Öncekli gün yaptığı "Şu an hapiste olanların hepsi ya PKK’lı ya da "F..."cü, haksızlıklar görmezden gelinebilir" açıklaması ile tepki çeken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü başlatmasını eleştirdi ve yargıya destek verdi. 

Odatv'de yer alan habere göre Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun Adalet pankartıyla yürüyüş yapmasını eleştirerek, "Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor" dedi. 

Perinçek, "Bu mu kötü yargı. Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız. Bu yargı F...'yü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Yargıtay ve Danuıştay'da yapılan tasfiyler için de "Bunu AKP yapmadı. Bir yasa çıktı ve o yasa kapsamında yapıldı" dedi.
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