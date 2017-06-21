Bir çocuk tutuklu anne ve babası için yürüyor Adalet Yürüyüşü'nde Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü. Anne ve babası tutuklu 12 yaşında bir çocuk o..







Uşak'ta, Hizmet Hareketi'ne yönelik kitlesel kırım kapsamında geçen yıl 16 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Uşak eski Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan, 24 Ağustos'ta tutuklandı. MHP'den 1999'da belediye başkanı seçilen Ali Erdoğan, 5 yıl bu görevi sürdürdü. 2004'te tekrar aday oldu, ancak seçilemeyince asıl mesleği serbest mimarlığa döndü. 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde MHP'den bir dönem daha belediye başkanlığına seçildi. 2011'de partisinden istifa eden Erdoğan, görevini bağımsız olarak sürdürdü.







ANNE VE BABASI İÇİN YÜRÜDÜ







1 Kasım 2015'teki milletvekili seçimlerinde ise CHP'den Uşak ikinci sıra milletvekili adayı olan Erdoğan, seçilemedi. Geçen yıl 24 Ağustos'ta tutuklanan babası Ali Erdoğan ve annesi Aysun Erdoğan için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 'Adalet' yürüyüşüne katılan Alparslan Ege Erdoğan, 'adalet' istediğini belirtti.





BİR YAKINI BAKIYOR





Alparslan Ege Erdoğan, üzerine bastırdığı aile fotoğraflı beyaz tişörtüyle 'Adalet' yürüyüşünün 5'inci gününde, Kızılcahamam etabından elinde 'Anne babama sadece adalet istiyorum' yazılı dövizle dikkat çekti.





Alparslan Ege Erdoğan'ın İzmir'de bir yakınının yanında yaşadığı öğrenildi.