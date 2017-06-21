Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu anne ve babası için yürüyor /21 Haziran 2017 17:03

Tutuklu anne ve babası için yürüyor

Uşak'ın eski Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın oğlu 12 yaşındaki Alparslan Ege Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

SHABER3.COM

Bir çocuk tutuklu anne ve babası için yürüyor Adalet Yürüyüşü'nde Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü. Anne ve babası tutuklu 12 yaşında bir çocuk o.. 

Uşak'ta, Hizmet Hareketi'ne yönelik kitlesel kırım kapsamında geçen yıl 16 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Uşak eski Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan, 24 Ağustos'ta tutuklandı. MHP'den 1999'da belediye başkanı seçilen Ali Erdoğan, 5 yıl bu görevi sürdürdü. 2004'te tekrar aday oldu, ancak seçilemeyince asıl mesleği serbest mimarlığa döndü. 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde MHP'den bir dönem daha belediye başkanlığına seçildi. 2011'de partisinden istifa eden Erdoğan, görevini bağımsız olarak sürdürdü.

ANNE VE BABASI İÇİN YÜRÜDÜ

1 Kasım 2015'teki milletvekili seçimlerinde ise CHP'den Uşak ikinci sıra milletvekili adayı olan Erdoğan, seçilemedi. Geçen yıl 24 Ağustos'ta tutuklanan babası Ali Erdoğan ve annesi Aysun Erdoğan için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 'Adalet' yürüyüşüne katılan Alparslan Ege Erdoğan, 'adalet' istediğini belirtti.

BİR YAKINI BAKIYOR

Alparslan Ege Erdoğan, üzerine bastırdığı aile fotoğraflı beyaz tişörtüyle 'Adalet' yürüyüşünün 5'inci gününde, Kızılcahamam etabından elinde 'Anne babama sadece adalet istiyorum' yazılı dövizle dikkat çekti.

Alparslan Ege Erdoğan'ın İzmir'de bir yakınının yanında yaşadığı öğrenildi. 
<< Önceki Haber Tutuklu anne ve babası için yürüyor Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:37:24