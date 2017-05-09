Samanyolu Haber /Gündem / Terör bahane hırsızlık şahane! /09 Mayıs 2017 14:41

Terör bahane hırsızlık şahane!

KHK'yla kapatılıp binlerce öğrencisi sokağa atılan Koza İpek Üniversitesi şimdi de talan ediliyor. Üniversitenin dünya çapındaki kampüsü Çevre Bakanlığı'na devredildi. İddiaya göre kampüs AVM ve rezidanslara dönüştürülecek. Kısa süre öncede kampüs içinde AKP'liler illegal şekilde düğün etkinliği yapmıştı.

Akın İpek: Tertemiziz...

OHAL döneminde KHK ile kapatılan İpek Üniversitesi'nin kampüsü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne verilmişti. 

İşadamı Akın İpek'in kurucusu olduğu vakıf tarafından inşa edilen kampüs, sanatsal ve mimari özellikleriyle Türkiye'nin bir numaralı kampüsüydü. Özellikle görsel sanatlara eğilecek olan İpek Üniversitesi'nin kampüsünün tamamının altına dünyanın en modern stüdyoları ve film platoları inşa edilmişti. 

Üst yapısıyla da mimari efsane olan kampüs, ani bir kararla eğitim vasfından çıkartıldı. Kampüs alanı devredildiği Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin de elinden alınarak, Çevre Bakanlığı'na devredildi. 

AVM OLABİLİR

Benzer uygulamalar dikkate alındığında, Çevre Bakanlığı'na devredilen bu tip yapıların tamamı ihalesiz biçimde satılarak ve vasfı değiştirilerek AVM ve rezidansa dönüştürülüyor.

 Türkiye'nin son dönemindeki mimari harikalarından olan İpek Üniversitesi'nin kampüsü de böylece AKP döneminin sembollerinden AVM ve rezidansa dönüştürülecek. 

ÖĞRENCİLER MAĞDUR

Kampüsün Çevre Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin öğrencilerine de kendilerine başka okul tercih için süre verildi. Aksi takdirde tüm haklarını kaybedecekleri duyuruldu. 
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