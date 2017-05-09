Terör bahane hırsızlık şahane!

OHAL döneminde KHK ile kapatılan İpek Üniversitesi'nin kampüsü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne verilmişti.







İşadamı Akın İpek'in kurucusu olduğu vakıf tarafından inşa edilen kampüs, sanatsal ve mimari özellikleriyle Türkiye'nin bir numaralı kampüsüydü. Özellikle görsel sanatlara eğilecek olan İpek Üniversitesi'nin kampüsünün tamamının altına dünyanın en modern stüdyoları ve film platoları inşa edilmişti.





Üst yapısıyla da mimari efsane olan kampüs, ani bir kararla eğitim vasfından çıkartıldı. Kampüs alanı devredildiği Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin de elinden alınarak, Çevre Bakanlığı'na devredildi.





AVM OLABİLİR





Benzer uygulamalar dikkate alındığında, Çevre Bakanlığı'na devredilen bu tip yapıların tamamı ihalesiz biçimde satılarak ve vasfı değiştirilerek AVM ve rezidansa dönüştürülüyor.





Türkiye'nin son dönemindeki mimari harikalarından olan İpek Üniversitesi'nin kampüsü de böylece AKP döneminin sembollerinden AVM ve rezidansa dönüştürülecek.





ÖĞRENCİLER MAĞDUR





Kampüsün Çevre Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin öğrencilerine de kendilerine başka okul tercih için süre verildi. Aksi takdirde tüm haklarını kaybedecekleri duyuruldu.