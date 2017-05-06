Samanyolu Haber /Gündem / İpek ailesinden çalınan uçağı Yıldırım'ın oğluna verdiler /06 Mayıs 2017 12:16

İpek ailesinden çalınan uçağı Yıldırım'ın oğluna verdiler

Akın İpek'in çalınan uçağını adını değiştirip Binali Yıldırım'ın oğlunun şirketine tahsis ettiler.

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İpek-Koza Holding’e kayyıf marifetitle çöken AKP iktidarı mahkeme kararı bile beklemeden işadamı Akın İpek’in mallarını adeta yağma ediyor. Son olarak İpek’in hava taksi şirketi ATP Havacılık’ın filosundaki Gulfstream G450 tipi TC-IPK isimli uçağın tescili değiştirildi. TC-IPK tescili TC-VTN yapıldı.

Alınan bilgilere göre tescil işlemi sıradan bir olay değil. Kayyım atanan İpek’in ATP Havacılık şirketi, halen uçak kiralayarak hava taksi hizmeti verirken filodaki TC-IPK’nin Başbakan Binali Yıldırım’ın oğluna ait şirkete tahsis edildiği ileri sürülüyor.

TC-IPK, menzili 8 bin 47 kilometre olan Gulfstream G450 tipi bir uçak ve saatte 980 kilometre hızla uçabiliyor.

Gulfstream G450’nin koltuk kapasitesi 8 ila 14 arasında değişebiliyor. Şirketin ikinci uçağı Cessna Sovereign ise TC-ATP tescili taşıyor.

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