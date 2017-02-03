Samanyolu Haber /Gündem / Nevin İpek'ten Kurtulmuş'un eşine: Çalıntı bir okulda, benim seçtiğim kanepede otururken... /03 Şubat 2017 15:57

Nevin İpek'ten Kurtulmuş'un eşine: Çalıntı bir okulda, benim seçtiğim kanepede otururken...

Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in eşi Nevin İpek, el konan İpek Üniversitesi'yle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Akın İpek: Tertemiziz...

Müslüman hanımefendiler, çalıntı bir okulda, benim seçtiğim kanepede otururken...

AKP MKYK Üyesi Sezer Katırcıoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne devredilen İpek Üniversitesi yerleşkesinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta rektör Yardımcısı Sevgi Kurtulmuş da vardı. 



Kendisi de 28 Şubat mağduru olan Kurtulmuş'la Katırcıoğlu'nun mutluluk pozuna Koza İpek Holding'in sahibi Akın İpek'in eşi Nevin İpek tepki gösterdi. Nevin İpek "Müslüman hanımefendiler, çalıntı bir okulda, benim seçtiğim kanepede otururken:)" tweeti attı. 


Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşiyle ilgili fotoğrafını savununca bu defa da "İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum." diye yazdı.





Nevin İpek ailenin tamamen kendi imkanlarıyla Türkiye'ye kazandırdığı üniversiteyle ilgili "Sn. Sezer hanımefendi,attığınız o iftirayı belgeyle ispatlamak sizin başınızdaki o örtüye borcunuz artık." diye yazınca bu defa AKP MKYK üyesi Katırcıoğlu Nevin İpek'i engelledi: İpek o engellemeye "Ümit verici bir gelişme. Yazdıklarım haya duygusunu hatırlatmış olmalı ki görmemek için engellemiş. Umarım örtüsüne olan borcunu da öder." sözleriyle karşılık verdi.






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