Samanyolu Haber /Gündem / Baydemir'den Bozdağ'a çok sert Reza eleştirisi /09 Mayıs 2017 14:16

Baydemir'den Bozdağ'a çok sert Reza eleştirisi

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Silopi'deki çocukların katledilmesinin politik sorumlusu polislere “Vurun, öldürün yargılanmazsınız” diyen hükümettir. “Çocuklar ölmesin” diyen Amedspor'a dava açılıyor, Ayşe öğretmene ceza veriliyor. Peki, 'Oluk oluk kan akıtacağız' diyen?" diye sordu.

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Baydemir: İşini isteyen öğretmen açlık grevinde, Adalet Bakanı Amerika’da Reza’yı kurtarma peşinde

HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in grup toplantısında yaptığı konuşmadan satır başları:

KHK ile iki binden fazla engellinin işine son verildi. Bir hadis var ki rehberimizdir; “Nerede bir engelli varsa o bizimdir.”

Suruç katliamı mağduru 8 insan şu anda tutuklu. IŞİD sanıkları ise her gün patır patır serbest bırakılıyor. Kabul edilebilir mi?

Silopi'deki çocukların katledilmesinin politik sorumlusu polislere “Vurun, öldürün yargılanmazsınız” diyen hükümettir.  “Çocuklar ölmesin” diyen Amedspor'a dava açılıyor, Ayşe öğretmene ceza veriliyor. Peki, “Oluk oluk kan akıtacağız” diyen?

İşini isteyen öğretmenler, evladının cenazesini isteyen baba açlık grevinde, Adalet Bakanı Amerika’da Reza’yı kurtarma peşinde.

Baluken’i tahliye eden hakim sürgün ediliyor, bir vekil serbest kalsa hakim talimat alıyor. Bu bir yargı mekanizması değildir.

Van Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya'nın engellilere sağladığı tekerlekli sandalyeleri Kayyum geri aldı. Allah’ım yanlarına bırakma.
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