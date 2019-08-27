Temelli'den Gül ve Davutoğlu yorumu

Kayyım atamalarına ses çıkarılmaması halinde Kürt illeriyle sınırlı kalmayacağını belirten Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, siyasi partilerden ziyaretlerin süreceğini ifade etti.







Temelli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetin sandığa yaptığı darbe hakkında, "Bu kayyım atamaları siyasetçilere bir turnusol kağıdı sundu. Demokrat mıyım, değil miyim? Tepkiler veya tepkisizlikler bir yerde bunu gösteriyor. Kayyıma rıza gösteriyorum meselesi aslında bir turnusol kâğıdı, test durumunda." ifadelerini kullandı.





GÜL VE DAVUTOĞLU'NUN REFLEKSİ KIYMETLİ





Temelli, AKP'ye alternatif siyasi parti kurma hazırlığı içinde olan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun kayyımlarla ilgili tepkisini de değerlendirdi.





Temelli, "Gül ve Davutoğlu anında bir refleks gösterdi. Yeterlidir, değildir bu ayrı bir tartışma, fakat refleks göstermeleri önemlidir, kıymetlidir. Çünkü bu kabul edilebilir olmadığı çok açık şekilde ortada." yorumunu yaptı.





BBC Türkçe'nin haberine göre, Temelli, Davutoğlu'nun, 7 Haziran-1 Kasım 2015'te terörle mücadele ile söylediği, "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz." sözlerini de

yorumladı.





7 HAZİRAN-1 KASIM 2015 ARASINDA NELER OLDU?





Temelli, "Bu açıklamaya özellikle o dönemin mağdurları olmak üzere kamuoyundan tepkiler geldi. Bizden de tepkiler geldi, çünkü o dönemin en büyük mağdurlarından biri HDP'ydi. Önemli. 7 Haziran öncesi de var. 5 Nisan mutlak tecridin başladığı süreç ile 7 Haziran arasında ciddi provokasyonlar, saldırılar yaşadı bu ülke. Erzurum'da aracımız yakıldı. Mersin il binamıza bomba konuldu." diye konuştu.





Temelli, "Diyarbakır mitinginde katliam oldu. 7 Haziran sonrası, adeta 23 Haziran sonrası yaşanan bir akıl devreye girdi. Ceylanpınar'da 2 polis katledildi. Bunların katilleri diye gözaltına alınıp, tutuklananların hepsi beraat etti ve olay açıklığa kavuşmadı." dedi.





40 GÜN BOYUNCA OYALANDI





"Sonrasında Suruç, Ankara katliamı, Cizre, Sur... O tarihten bu yana yaşadıklarımızın temel sebebi 7 Haziran seçim sonuçlarının kabul edilmemesi." diyen Temelli, "Yine sandığa karşı çıkan bir iradenin ortaya koyduğu bir mesele. Bunun içinde Davutoğlu da var. Davutoğlu dışarıdan konuşuyor." ifadelerini kullandı.





HDP Eş Başkanı şunları kaydetti: "Evet konuşulmalı ama o dönemin Başbakanı konuşuyor. Bu istikşafi görüşmelerin müsebbibi. 40 gün boyunca bu görüşmelerle oyalandı. Bütün bu dönemin birinci elden sorumlularındandır. O dönemin mağdurları, mağdur aileleri, herkes bunu bekliyor. Meselenin kapısı aralanmıştır. O dönemin kirli sırları saklı kalamayacaktır. Ama biz kendisinden açıklama bekliyoruz."