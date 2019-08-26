Davutoğlu’nun ‘terör’ sözlerine araştırma önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeyle, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Sakarya’daki, sözlerinin araştırılmasını istedi. Konu hakkında Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Ağbaba, Davutoğlu’nun görevde bulunduğu 28 Ağustos 2014 ile 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında yaşanan olayların araştırılmasını talep etti.





HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, Davutoğlu´nun aynı yöndeki sözlerinin araştırılması için Meclis´te bir komisyon kurulmasını talep etti. Her iki partinin önergeleri, 1 Ekim’de yeni yasama yılının başlaması ile birlikte işleme alınacak.





DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?





Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Sakarya’da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, AKP’nin tek başına iktidarı ilk kez kaybettiği, HDP’nin parti olarak barajı aştığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile terör saldırılarının da yaşandığı bir zeminde bu seçimin yenilendiği 1 Kasım 2015 arasında geçen dört aylık sürece değinmiş “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum” demişti.