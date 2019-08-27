"Steve Jobs yaşıyor" iddiası

Komplo teorisini ortaya atanlar, Steve Jobs'un babasının Suriyeli olduğuna ve iş insanının Mısır'ı çok sevdiğine dikkati çekiyor.







Söylentiler, sosyal medyanın gündemine otururken, Apple'ın kurucusu iken buradan kovulan, ardından yeniden dönerek bir başarı hikâyesi yazan Jobs'un bebekken evlatlık verildiği biliniyor.





2011 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ





Jobs'un 2011 yılında pankreas kanseri sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.





Bıraktığı miras bugün hala çok sayıda teknoloji şirketine ilham vermeye devam eden Jobs'un ölmediği yönündeki iddiaların temelinde, Jobs'un Mısır'da çekildiği öne sürülen bir fotoğraf bulunuyor.





Fotoğraftaki kişinin Jobs ile benzerliği dikkat çekerken, kimileri tarafından, "Steve Jobs aslında ölmedi, sakin ve uhrevi bir hayat seçerek Mısır'a yerleşti." yorumları yapıldı.





FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ JOBS'A BENZETİLDİ





Reddit üzerinde "Ölmüş gibi yapan Steve Jobs Mısır'da saklanıyor" başlığıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi, saçları, sakalları ve gözlüğüyle Apple'ın efsanevi CEO'suna benzetildi.





Binlerce kez paylaşılan fotoğraftaki kişinin giysileri ve Jobs'ın ayakkabı giymeden beyin fırtınası yaptığına dair dedikoduları hatırlatan sandaletleri de dedikoduları besledi.







