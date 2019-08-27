Bir inşaat şirketi daha konkordato ilan etti

Krizin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektöründen bir konkordato ilanı haberi daha geldi. HSBN İnşaat A.Ş. konkordato ilan etti.







Emlak365'te yer alan habere göre HSBN İnşaat Taahüt Turizm Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi içerisinde bulunduğu maddi koşullar nedeni ile konkordato talebinde bulundu.





20 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen toplantı sonrasında beklenen karar çıktı ve Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin yapmış olduğu kesin mühlet talebini kabul ederek İİK'nun 289/3 maddesi uyarınca 1 yıl süre ile kesin süre verilmesine hükmetti.





Şirketin bitirdiği projeler arasında Modern Garden Konutları ve Pool Towers bulunuyor.





İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı şöyle:





"Sayı : 2019/107 Esas Davacı HSBN İNŞAAT TAAHÜT TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Taşdelen Mah.Düşünür Sok. A Blok Apt. No:2-10A/5 Çekmeköy/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 907911-0 sicil numarasında ve Sarıgazi Vergi Dairesi'nde 4640603034 VKN ile kayıtlı) ile Davalı, HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davasının 20/08/2019 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince; "





1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 907911-0sicil numarasında kayıtlı HSBN İNŞAAT TAAHÜT TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin kesin mühlet talebinin Kabulü ile, İİK'nun 289/3 maddesi uyarınca davacıya 1 yıl süre ile kesin süre verilmesine,





2- Komiser heyetinin görevinin İİK.nun 290. Maddesi kapsamında devamına,





3- Komiserler tarafından yapılan işlemlerle ilgili her 2 ayda bir mahkememize rapor verilmesine,





4- Dosyanın komiser heyetine tevdiine,





5- Kararın Basın ilan portalında ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,





6- Kesin mühlet kararının İİK'nun 288/2 maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirilmesine,"





şeklinde karar verilmiş olup, ilan olunur. "