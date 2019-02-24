Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi /24 Şubat 2019 21:58

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı tekneler karaya oturdu.

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İlk kez denizin 30 metre çekildiğini belirten Tekirdağlı balıkçı Barış Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Biz de önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.

Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, "Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşların herhangi bir korku yaşamasın" dedi.


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