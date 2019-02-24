Karamollaoğlu’ndan AKP’ye hodri meydan: Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım!

Karamollaoğlu, ayrıca kamu görevlilerinin SP’den aday olacak kişileri de tehdit ettiğini belirterek “Valiler ve kaymakamlar bizden olacak kişileri tehdit ettiler. Ayıptır. Ülkeyi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok” diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi’ne yönelik eleştirilerine değinen Karamollaoğlu, televizyon kanalında kozlarını paylaşma çağrısında bulundu. SP lideri şöyle konuştu:









“Cumhurbaşkanı bize karşı suskunluk orucu tutuyordu. Bir kere bile ‘Saadet’ demiyorlardı. Şimdi, Saadet Partisi ağzından eksik olmuyor. Çünkü kazanacağımızdan korkuyorlar. Korktukları başlarına gelecek. Biz, kazanacağız. Yaptıkları yanlışları görmüyorlar. İkazlara da hiç dikkat etmiyorlar. Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım adalet ve kalkınma var mı, yok mu görelim!”