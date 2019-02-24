Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu’ndan AKP’ye hodri meydan: Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım! /24 Şubat 2019 21:52

Karamollaoğlu’ndan AKP’ye hodri meydan: Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım!

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısı için İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde seçmenleriyle buluştu.

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Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, AKP’nin eleştirdiği tek parti dönemine benzediğini söyledi. Ülkede korku ikliminin hakim olduğunu savunan SP lideri “Eğer bunlar bir oy alırlarsa oluşturdukları korkudan dolayı alırlar” dedi.

Karamollaoğlu, ayrıca kamu görevlilerinin SP’den aday olacak kişileri de tehdit ettiğini belirterek “Valiler ve kaymakamlar bizden olacak kişileri tehdit ettiler. Ayıptır. Ülkeyi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi’ne yönelik eleştirilerine değinen Karamollaoğlu, televizyon kanalında kozlarını paylaşma çağrısında bulundu. SP lideri şöyle konuştu:


“Cumhurbaşkanı bize karşı suskunluk orucu tutuyordu. Bir kere bile ‘Saadet’ demiyorlardı. Şimdi, Saadet Partisi ağzından eksik olmuyor. Çünkü kazanacağımızdan korkuyorlar. Korktukları başlarına gelecek. Biz, kazanacağız. Yaptıkları yanlışları görmüyorlar. İkazlara da hiç dikkat etmiyorlar. Çıkın bir televizyon kanalında konuşalım adalet ve kalkınma var mı, yok mu görelim!”
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