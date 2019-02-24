Samanyolu Haber /Gündem / 'Google oyun konsolu çıkarabilir' /24 Şubat 2019 22:02

'Google oyun konsolu çıkarabilir'

Son yıllarda donanım alanında büyük yatırımlar yapan Google'ın bir oyun konsolu geliştirdiği iddia edildi.

SHABER3.COM

ABD'nin San Francisco kentinde 19 Martta düzenlenecek olan oyun geliştiricileri konferansına katılacak Google'ın burada konsolu duyuracağı düşünülüyor.
İddialara göre, 'Yeti' adı verilen bir stream servisi üzerinde çalıştığı bilinen Google bu iki projeyi birleştirecek bir konsol tasarlıyor olabilir. Daha önce de Xbox'ın da bulut tabanlı bir oyun konsolu geliştirdiği iddiası gündeme getirilmişti.

Söz konusu iddialar, bir sonraki nesli bulut oyunculuğunun mu şekillendireceği sorusunu akıllara getirdi.
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