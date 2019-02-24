'Google oyun konsolu çıkarabilir'

ABD'nin San Francisco kentinde 19 Martta düzenlenecek olan oyun geliştiricileri konferansına katılacak Google'ın burada konsolu duyuracağı düşünülüyor.

İddialara göre, 'Yeti' adı verilen bir stream servisi üzerinde çalıştığı bilinen Google bu iki projeyi birleştirecek bir konsol tasarlıyor olabilir. Daha önce de Xbox'ın da bulut tabanlı bir oyun konsolu geliştirdiği iddiası gündeme getirilmişti.





Söz konusu iddialar, bir sonraki nesli bulut oyunculuğunun mu şekillendireceği sorusunu akıllara getirdi.