Samanyolu Haber /Gündem / Suudi işadamı "yanlışlıkla" iki uçak aldı /28 Ağustos 2019 11:17

Suudi işadamı "yanlışlıkla" iki uçak aldı

Oğluna doğum günü hediyesi olarak küçük bir uçak almak isteyen Suudi Arabistanlı işadamı Airbus ile yaşadığı dil problemi sonrasında yanlışlıkla iki uçak aldı. Hata, iş adamına 365 milyon dolara patladı.

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İsmi açıklanmayan, ancak enerji sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Suudi işadamı, havacılık tutkusuyla bilinen oğlunun doğum günü için "küçük çapta" uçak modellerine bakmaya başladı. 

Airbus ile iletişime geçen iş adamının çok da iyi olmayan İngilizcesi siparişte karışıklığa yol açtı.

İşadamı “Uçağın içi ve dışıyla ilgili o kadar fazla soru sordular ki ben de oldukça kesin ölçekli modeller yaptıklarını düşündüm.” dedi.

365 MİLYON DOLARI BİRAZ YÜKSEK BULMUŞ!

Airbus’un faturayı 365 milyon dolar olarak açıklaması üzerine bile durumun farkına varmayan adam, “Tüm o para birimi konuşmalarında kaybolmuştum. Miktarın biraz yüksek olduğunu düşündüm, fakat mantıklı buldum” ifadelerini kullandı.

Uçağın kişiye özel olduğunu düşünen işadamının fiyat konusunda pazarlık yapmadığı belirtildi.

"BANA KİMİN UÇURACAĞINI SORDULAR"

Ancak işin aslı ise aylar sonra, Airbus’un uçakların teslimata hazır olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. İşadamı, “Bana kimin uçuracağını sordular, şaka olduğunu sandım.” dedi.

Ancak işadamı satışı iptal etmek yerine A350-1000s model iki uçağı aldı. 

İşadamının hesapta olmayan ikinci uçağı kuzenine hediye ettiği belirtildi.
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