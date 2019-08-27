Samanyolu Haber /Dünya / Pilot bayıldı, uçağı yolcu indirdi /27 Ağustos 2019 09:18

Pilot bayıldı, uçağı yolcu indirdi

İngiltere’nin Manchester şehrinden Portekiz’in Madeira adasına sefer yapan uçakta, kaptan pilot fenalaşarak bayılınca, uçağı yolcuların arasındaki başka bir pilot indirdi. Uçak, Porto’ya acil iniş yaptı.

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İngiltere'nin Manchester şehrinden Portekiz'in özerk bölgesi Madeira adasına sefer yapan İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu fenalaşarak bayıldı. 

Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesi ile müdahale edilirken, Jet2 Havayolları şirketinin o sırada yolcu olan başka bir pilotu uçağı Portekiz'in Porto Havalimanı'na indirdi.

"KABİN EKİBİ İYİ İŞ ÇIKARDI"

Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, “Birçoğumuz uçağı Porto'ya indiren kişinin, tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir.” dedi. 

Bayılan 40 yaşındaki kaptan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 
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