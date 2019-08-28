Artık kasa değil kasap soyuluyor: 80 bin liralık et çalındı

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız bir et deposuna girdi. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı.







Sputnik'te yer alan habere göre iş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, "Sabah 7.00’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar” dedi.







