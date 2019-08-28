Samanyolu Haber /Gündem / Artık kasa değil kasap soyuluyor: 80 bin liralık et çalındı /28 Ağustos 2019 11:13

Artık kasa değil kasap soyuluyor: 80 bin liralık et çalındı

Artık kasa soymak değil gıda maddesi soygunu haberleri duyulur oldu. İstanbul Maltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı.

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Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız bir et deposuna girdi. Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı.

Sputnik'te yer alan habere göre iş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, "Sabah 7.00’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar” dedi.


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