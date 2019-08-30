Suriye sınırında Türkiye protestosu

Suriye ordusunun Han Şeyhun’a girmesi ve Morek’teki Türk askeri gözlem noktasının kuşatma altında kalmasının ardından Türkiye sınırda da sığınmacı baskısı ve örgütlerin protestosu ile karşı karşıya kaldı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Moskova’ya gidip Rusya lideri Vladimir Putin’le ilave önlemleri görüşmesinin akabinde Suriye ordusu 31 Ağustos itibariyle ateşkes ilan etti.







Ancak dünden itibaren Bab el Hava sınır kapısına yığılan Suriyelilerle gerilim artarak devam ediyor.





"OPERASYONLARI DURDURUN" ÇAĞRISI





Organize bir şekilde sınıra yürüyen kalabalıklar Türkiye’ye Suriye ordusunun operasyonlarını durdurması yönünde çağrılar yaptı.





Suriye ordusunun açtığı tahliye koridoruna gitmeyip Türkiye sınırlarına yönelen kalabalığı dağıtmak için Türk güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su kullanırken öfkeli kalabalığın taşlarla cevap verdiği ve "Hain Erdoğan", "Hain Türkiye” diye şeklinde slogan attığı görüldü.





Erdoğan'ın posteri de göstericiler tarafından ateşe verildi.





Twitter’da bazı hesaplardan da yaşananların görüntüleri paylaşıldı.