Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu, Avrupa'ya yine "mülteci" sopasını gösterdi /30 Ağustos 2019 19:59

Çavuşoğlu, Avrupa'ya yine "mülteci" sopasını gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki çatışmaların Avrupa'ya doğru yeni bir mülteci akınına yol açabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 

Başşehir Oslo'da Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki çatışmalara atıfla yeni bir mülteci akını uyarısında bulundu.

"KIZIM SANA SÖYLÜYORUM GELİNİM SEN ANLA" İMASI

Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'de yürüttüğü operasyona değinen Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların devam etmesi durumunda Avrupa'ya doğru yeni bir mülteci akınının başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin saldırı düzenlemeyeceği konusunda da kendilerine garanti verdiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türk askerlerinin ancak iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması durumunda bölgeden çekileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN 12 GÖZLEM NOKTASI VAR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba günü ülkenin kuzeyine yönelik hava operasyonları sırasında Türkiye'ye ait bir askeri üssün vurulduğunu açıklamıştı. 

Ancak Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti. Türkiye'nin Rusya ve İran'la vardığı mutabakat çerçevesinde bölgede 12 askeri gözlem noktası bulunuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da bu hafta içinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'deki durumun Türk askerlerini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Bunun devam etmesini istemiyoruz. Gerekli tüm adımlar atılacak." demişti.

"İRAN TANKERİ LÜBNAN'A GELİYOR"

Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulan Adrian Darya 1 isimli tankerle ilgili olarak da açıklama yapan Çavuşoğlu, İran tankerinin Türkiye'ye doğru değil, Lübnan'a doğru ilerlediğini söyledi. 

İran tankeri, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından 4 Temmuz'da alıkonulmuş, 19 Ağustos'a ise salıverilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu, Avrupa'ya yine "mülteci" sopasını gösterdi Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:08