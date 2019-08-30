Samanyolu Haber /Dünya / Trump’tan Fed’e sert tepki! /30 Ağustos 2019 19:23

Trump’tan Fed’e sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump, yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirdi. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, Fed'i "hiçbir şey yapmamakla" suçladı.

SHABER3.COM

Trump açıklamasında, “Euro, dolar karşısında ‘deli gibi’ değer yitiriyor ve bu onlara ihracat ve üretim olanağı sağlıyor…. ve Fed hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız şu an tarihindeki en güçlü konumda. Kulağa güzel geliyor değil mi? ABD dışında satış yapan üreticiler dışında. Bizim tarife sorunumuz yok, bizim Fed sorunumuz var. Onların hiçbir fikirleri yok!”

“Eğer Fed faiz indirmine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor … ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’tan Fed’e sert tepki! Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:03