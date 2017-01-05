Suriye'den acı haberler gelmeye devam ediyor : Şehit sayısı 2 oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab merkezine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye IŞİD'li teröristler saldırı düzenlendi.





Saldırıda 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit askerin cenazesi ve yaralı askerler Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirildi.





Ancak yaralı askerlerden biri daha Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi, işlemleri için morga kondu.





Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.