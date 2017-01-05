Samanyolu Haber /Dünya / Bir AVM'de Reina saldırganı teröristi görmüşler! /05 Ocak 2017 00:43

Bir AVM'de Reina saldırganı teröristi görmüşler!

Hollanda'da bir alışveriş merkezinde, İstanbul'daki terör saldırısının failinin görüldüğü iddiası, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Bir AVM'de Reina saldırganı teröristi görmüşler!

Hollanda'nın Veenendaal kentindeki bir alışveriş merkezinde, İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının failinin görüldüğü yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Hollanda polisi, helikopter desteğiyle alışveriş merkezine operasyon düzenledi. 

Alışveriş merkezinin tüm çıkışlarını tutan çelik yelekli polisler, şahsı gözaltına aldı. Kimlik tespitinde, söz konusu kişinin, İstanbul'daki terör saldırısının faili olmadığı belirlendi. Şahıs, daha sonra serbest bırakıldı. 

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer almıştı.
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