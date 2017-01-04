Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı /04 Ocak 2017 17:42

Suriye'de 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü IŞİD'in saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

SHABER3.COM

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞİD'in saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü IŞİD unsurları saldırdı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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