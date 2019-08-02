Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig maçları yine aynı adreste /02 Ağustos 2019 23:24

Süper Lig maçları yine aynı adreste

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig'in yayıncısı Katarlı beIN Sports döviz krizinde çıkış formülü buldu. Katarlı beIN Media'nın kulüplere 500 milyon dolar yerine 410 milyon doları ödeme yapacağı, ödeme için dolar kurunun 5,80 TL'den hesaplanacağı belirtiliyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. 

Taraflar, üç yıl daha Süper Lig yayınlarının beIN Sports ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile beIN Sports yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde, üç sezon boyunca devam kararı alındı.

410 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi.

Katarlı beIN Media'nın her futbol sezonu başına 500 milyon dolar yerine 410 milyon doları ödeme yapacağı, ödeme için dolar kurunun 5,80 TL'den hesaplanacağı belirtiliyor. 
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