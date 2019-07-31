Katar, Türkiye’deki yatırımlarını çekiyor mu?

Türkiye'de QNB Finansbank, Digitürk-Lig TV yayıncısı beIN Media gibi şirketleri ile farklı sektörlerde 20 milyar dolar tutarında yatırıma imza atan Katar son dönemde Türkiye’den uzak duruyor.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın hazırladığı Katar raporunda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı son ziyarette Başkan Donald Trump ile görüşmesi esnasında Türkiye'deki yatırımlarını azaltmasının gündeme geldiği belirtildi.





DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE’NİN KARŞISINDA SAF TUTTU





Katar'ın Müslüman Kardeşler'e destek vermekten vazgeçmesi yönünde uyarıldığının ifade eden Toprak, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’a 400 milyon dolarlık VIP uçağı hediye edecek kadar yakın olan Katar Emiri’nin diğer tarafta Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Mısır ile müşterek doğalgaz arama faaliyeti yürüttüğüne dikkati çekti.





Raporda, “Doğu Akdeniz'de ABD'li Exxon Mobile ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Münhasır Ekonomik Alanı'nda (MEB) verdiği lisansla doğalgaz sondaj çalışmalarını yürüten Katar karşısında sessiz ve suskun kalan iktidar, yakın gelecekte Katar'ın ekonomik ve siyasi açıdan da Türkiye'den uzaklaşmasına tanık olacak.” denildi.





Katar Emiri al Sani, 9 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da Oval Ofis'te görüştü.





AMERİKA ZİYARETİNDEN SONRA GİZLİCE TÜRKİYE’YE GELDİ





Katar Emiri al Sani'nin Trump ile yaptığı görüşmenin akabinde Türkiye ve İran'ı gizlice ziyaret ederek görüşmeler yaptığı belirtilen rapora göre; al Sani, ABD’nin Katar'dan taleplerinin ne olduğuna dair bilgi verdi.





Raporda, “Katar'ın 300 milyar doları aşkın petro-dolar fonlarını ABD'de değerlendirmesi konusunda da Trump'un Katar Emiri'nden söz aldığı vurgulanıyor.” ifadesi dikkati çekti.





SÜPER LİG’İN YAYINCISI PARAYI ÖDEMİYOR





Katarlı beIN Media Group, Süper Lig naklen yayın lisansı mukabili her yıl ödediği 500 milyon Amerikan Doları için döviz kurunun 3,80 TL’ye sabitlenmesini istiyor.





İhale şartnamesine atıf yapan Türkiye Futbol Federasyonu beIN Media’nın talebini geri çevirmişti. Kulüpler ise 2019-2020 sezonunun başlamasına günler kala hâlâ paralarını alamadı.







