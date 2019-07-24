Samanyolu Haber /Spor / Katar "o parayı ödemem" diyor /24 Temmuz 2019 11:25

Katar "o parayı ödemem" diyor

Ekonomik kriz petro-dolar zengini Katar'ın Türkiye'de yatırım yapan firmalarını da vurdu. Süper Lig futbol maçlarının yayın hakkını elinde tutan Katarlı beIN Media Group senelik 500 milyon Amerikan Doları ödeme yapıyor. Ancak şirket hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kuru 3,80 TL'ye sabitlenmezse ödeme yapmayacağını beyan etti. Kulüplerin en önemli gelir kalemindeki bu belirsizlik yüzünden liglerin başlama tarihe ertelenebilir.

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Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüplerle yayıncı kuruluş (beIN Media) arasındaki kriz aşılamadı. 

Yayıncı kuruluş, Süper Lig yayın hakları için döviz kurunun 3,80 TL'ye sabitlenmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini beyan etti.
  
KULÜPLERİN CEVABI: SÖZLEŞMEDE NE İSE O

Zarar ettiğini belirterek kulüplere yapılacak ödemeleri döviz kurunu sabitleyerek yapmak isteyen yayıncı kuruluşa kulüpler ret cevabı verdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş arasındaki son müzakerede de taraflar masadan el sıkışmadan kalktı. 

Yayıncı ile TFF arasında anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshi de tartışılmaya başlanacak. Bununla birlikte Süper Lig'in yayın haklarını almak isteyen diğer firmalar da işin içine dahil olabilecek ve yeni bir ihale sürecine girilecek.

FİKRET ORMAN: KULÜPLERİN PARASI HÂLÂ ÖDENMEDİ

TFF Başkanı Fikret Orman, konuya dair düzenlenen toplantı sonrası "beIN Sports, TFF'den bir takım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

"Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi." diyen Orman, "Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu euro üzerinden. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi." dedi.

DÖVİZ KURU İLK YIL İÇİN 3,26 TL'YE SABİTLENMİŞTİ

Katarlı beIN Media'ya ait Digitürk, 21 Kasım 2016'da yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına satın almıştı. 

Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3,26 TL'ye sabitlenmişti. Kur geçen yıl için 3,81 TL, 2019 mayıs ayında da 4,51 TL'ye yükselmişti. 

DOLAR 5,70 TL OLDU

Yayıncı kuruluş hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3,80 TL'den sabitlenmesini, aksi takdirde "cayma bedeli" olan 250 milyon doları ödeyerek sözleşmeyi feshedeceğini beyan etti.

beIN Media'nın 3,80 TL'ye sabitlenmesini istediği dolar kuru ise 24 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 5,71 TL. Futbol kulüpleri naklen yayın ihalesinde "döviz kurunu sabitleme" maddesinin bedelini ödüyor. 

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