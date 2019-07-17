Samanyolu Haber /Spor / beIN Sports kulüplerin parasını ödemiyor: Transfer dönemi geldi, kasada para yok! /17 Temmuz 2019 10:48

beIN Sports kulüplerin parasını ödemiyor: Transfer dönemi geldi, kasada para yok!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'un kulüplere yapması gereken ödemeyi gerçekleştirmediğini açıkladı.

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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Orman "beIN Sports, TFF'den birtakım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak, beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik" dedi.

Orman, "Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra onların yasal olarak görüşeceği kurum, TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi" diye konuştu.

Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi" dedi.
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