Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'ın üyeliği askıya alındı /07 Haziran 2019 11:02

Sudan'ın üyeliği askıya alındı

Afrika Birliği, Sudan'da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun sivillerin ülkenin idaresini devralması olduğu belirtildi. Askerlerin yönetimi devredeceği tarihe kadar Sudan'ın Afrika Birliği üyeliğinin askıda kalacağı kaydedildi.

Devrik lider Ömer-el Beşir'in para çuvalları

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı. 

Sudan'da güvenlik güçleri 3 Mayıs Pazartesi günü başşehir Hartum'da göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 101 kişi hayatını kaybetmişti.

İDAREYİ SİVİLLERE DEVREDİN

AfB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun sivillerin ülkenin idaresini devralması olduğu belirtildi. 

Askerlerin yönetime sivillere devredeceği tarihe kadar Sudan'ın AfB'deki üyeliğinin askıda kalacağı kaydedildi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için bugün toplanmıştı.

SUDAN YİNE KARIŞTI

Sudan güvenlik güçleri, Hartum'da gösterilerin odağındaki ordu karargâhı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, askerlerin gerçek mermi kullandığı müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti.

19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamıştı.  

ÖMER-EL BEŞİR TUTUKLANDI

30 yıllık Ömer-el Beşir dönemi sona ererken, Ömer-el Beşir tutuklanmıştı.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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